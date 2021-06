Campeão por Paysandu e Remo, Givanildo Oliveira acerta com o Santa Cruz e terá nova função

Ele está de volta! Givanildo Oliveira, aos 72 anos, retorna ao futebol e também ao Santa Cruz-PE, clube que já jogou, treinou, mas dessa vez em uma função diferente. Giva será o diretor técnico de futebol da Cobra Coral, que será adversário do Paysandu nesta Série C.

Givanildo Oliveira no Paysandu (Ary Souza / Arquivo O Liberal)

Vencedor por onde passou, Givanildo Oliveira cravou seu nome na história do futebol paraense. Bicampeão paraense com o Remo, clube pelo qual conquistou seu último título, mas foi comandando o Paysandu que ele obteve as maiores glórias. Foram vários títulos pelo Papão, incluindo uma Série B, Copa Norte e a Copa dos Campeões e levou o clube bicolor à Libertadores.

Mestre Givanildo Oliveira na última passagem pelo Remo em 2018 (Fábio Will / OLiberal)

Giva chega ao Santa Cruz com uma missão, que é recolocar o clube pernambucano na Série B. Em 2020 o Tricolor “bateu na trave” e terá que amargar mais um ano na Série C. O Santa Cruz será adversário do Paysandu na competição nacional. Serão duas partidas, a primeira na sexta rodada em Recife (PE) e outra na 15ª em Belém (PA).