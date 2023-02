Caldense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (23/02) pelo Campeonato Mineiro

As equipes Caldense x Cruzeiro disputam nesta quinta-feira (23/02) a 7° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Caldense x Cruzeiro​ ao vivo?

A partida Caldense x Cruzeiro pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Caldense x Cruzeiro​​​ chegam para o jogo?

Caldense é o vice-líder do Grupo B do Campeonato Mineiro e acumula 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

Já Cruzeiro é o vice-líder do Grupo C com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, além de 10 gols marcados e 9 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Caldense: Elisson; Ronaldo, Patrick, Suéliton e Alyson; Fabrício, Kayo e Aruá; Erick Salles, Aslen e Mayco Félix. Técnico: Thiago Oliveira.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Lucas Oliveira, Reynaldo e Neris; Neto Moura, Ian Luccas, Kaiki e Wallisson; Bruno Rodrigues, Wesley (Mateus Vital) e Gilberto. Técnico: Paulo Pezzolano.

FICHA TÉCNICA

Caldense x Cruzeiro

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas (MG)

Data/Horário: 23 de fevereiro de 2023, 16h30