Cada vez mais líder do Brasileiro, Atlético-MG vence o Athletico-PR fora de casa

O Atlético-MG deu mais um passo dado rumo ao título. Com gol de Zaracho, o derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na tarde desta terça-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. O Galo chegou a 71 pontos e tem 11 a mais que o Flamengo. De olho na final da Sul-Americana, no sábado, contra o Bragantino, o Furacão entrou em campo com os reservas e permanece na 11ª posição, com 41 pontos.

Foi um duelo duro para o Galo, que contou mais uma vez com o talento e bom entrosamento do seus homens de frente. Keno, Hulk e Zaracho fizeram uma grande jogada no gol que garantiu os três pontos fora de casa.

Grande visitante

O time alvinegro conseguiu 28 dos seus 71 pontos. O melhor aproveitamento de toda a Série A do Brasileirão. O Galo chegou a sua 22ª vitória e, se o histórico do campeonato prevalecer, até com 74 pontos pode se sagrar campeão.

Vexame de torcedores

Infelizmente houve uma briga entre torcedores do Galo e do Furacão, que teve de ser controlada pela polícia. O confronto se originou na torcida mineira, que deu vexame na Arena da Baixada.

Galo frio e eficaz

O momento de maturidade do alvinegro é tão bom, que consegue abrir o placar nas horas certas, desmontando as estratégias de jogo dos rivais. Frieza e eficácia rumo ao titulo.

E o Galo? O Galo ganhou

O bicampeonato nacional está cada vez mais perto e o Atlético está fazendo por merecer levantar o sonhando caneco, que não vem há 50 anos.

Próximos jogos

O Atlético encara o Juventude no sábado, às 19h, no Mineirão. Pelo Brasileiro, Furacão entra em campo no dia 24 de novembro, contra o São Paulo.