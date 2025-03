Burundi x Costa do Marfim: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (21/03) pelas Eliminatórias da Copa

Burundi x Costa do Marfim disputam hoje, sexta-feira (21/03), a 5° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Stade d'honneur, em Meknès, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Burúndi x Costa do Marfim ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pelo FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Burúndi acumula no Grupo F um total de 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 6 gols sofridos.

Costa do Marfim permanece invicta no mesmo grupo com 3 vitórias, 1 empate, 12 gols marcados e nenhum gol sofrido.

Burúndi x Costa do Marfim: prováveis escalações

Burundi: Nkurunziza; Weymans, Ndayishimye, Nsabiyumva, Nduwarugira; Liongola, Msanga, Bigirimana, Bizoza; Niyongabire, Mvuka. Técnico: Patrick Sangwa.

Costa do Marfim: Fofana; Doue, Diomande, Ndicka, Singo; Sangare, Kessie; Adingra, Aholou, Pepe; Haller. Técnico: Emerse Faé.

FICHA TÉCNICA

Burundi x Costa do Marfim

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Stade d'honneur, em Meknès, Marrocos

Data/Horário: 21 de março de 2025, 16h