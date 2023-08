Brugge x Knattspyrnufélag: veja horário e as escalações do jogo hoje (10/08) pela Conference League

Brugge e Knattspyrnufélag Akureyrar jogam as pré-eliminatórias da Liga Conferência nesta quinta, 10 de agosto; veja as formações e o horário do jogo

Thalles Leal