Brasileirão: Confira as dicas de apostas para o clássico Fla-Flu

Com o Flamengo ainda sonhando com o tri consecutivo e o Fluminense na briga pela vaga na Libertadores, as equipes se enfretam no clássico Fla-Flu. O jogo deste sábado (23), às 19h, no Maracanã, é uma oportunidade para quem investe em apostas esportivas. Confira algumas tendências do duelo:

Mais de 1.5 gols

Além de se apostar nos vencedores das partidas, uma opção para evitar perder dinheiro é o número de gols. A tendência das equipes são partidas com gols, e há 77% de probabilidade que o Fla-Flu tenha mais de 1.5 gols, ou seja, pelo menos dois gols.

Fluminense - Não termina a partida sem tomar gol

A defesa do Fluminense tem uma difícil missão, contra o melhor ataque do Brasileiro. Em 24 jogos, o Flamengo balançou as redes 46 vezes. Enquanto o Flu tem uma média de pouco mais de um gol tomado por duelo. Por isso, vale a pena apostar em mais de 0.5 gols para o Flamengo ou que o Fluminense não termina o clássico sem levar gol.