Bragantino x Santa Rosa: Assistir ao vivo pelo Campeonato Paraense

O Campeonato Paraense 2024 terá um confronto que pode interferir, tanto na disputa pela classificação, quanto na luta contra o rebaixamento. O Bragantino recebe o Santa Rosa, no Diogão, às 15h30 e tenta chegar ao pelotão da frente na tabela do Parazão. Por outro lado, o Santa Rosa, que está colado no Bragantino, precisa vencer para se afastar um pouco da zona de rebaixamento e, quem sabe, brigar por uma das vagas na segunda fase do Parazão.

