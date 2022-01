Bragantino enfrenta lanterna do grupo em busca de vaga na segunda fase da Copa São Paulo

Após empatar com o Ceará pela Copa São Paulo de Futebol Junior, o Bragantino entra em campo neste sábado (8) contra o Paulista, às 13h, no estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí. A partida pode deixar o Tubarão na zona de acesso à próxima do torneio.

A classificação do Grupo 18, chave do Bragantino na competição, está embolada. O líder é o São Bernardo, com três pontos. Em segundo, Tubarão e Ceará estão empatados, com um ponto. O Paulista, próximo adversário da equipe paraense, está na lanterna, sem pontos marcados. O cenário do grupo mostra que, para garantir uma posição dentro da zona de classificação aos mata-matas, o Tubarão precisa vencer a equipe dona da casa.

A partida será comandada pelo árbitro Marcio André Moreira, com assistência de Lucas Lascasas Junior e Diego Henrique Martins. O quarto árbitro será Vagner Campos Silva.

Onde assistir

O jogo entre Paulista x Bragantino começa às 13h e terá transmissão pelo Paulistão Play e pela Eleven.