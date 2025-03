Bournemouth x City: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/03) pela Copa da Inglaterra

Bournemouth x Manchester City disputam hoje, domingo (30/03), as quartas de final da Copa da Inglaterra. O jogo tem início às 12h30 (horário de Brasília), no Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bournemouth x City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 12h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Bournemouth goleou West Bromwich por 5 a 1, venceu o Everton por 2 a 0 e superou o Wolverhampton nos pênaltis, após empate de 1 a 1.

Já o Manchester City passou por uma vitória de 8 a 0 sobre o Salford City, outra de 2 a 1 contra Leyton Orient e uma terceira de 3 a 1 sobre Plymouth Argyle.

Bournemouth x City: prováveis escalações

Bournemouth: Kepa; Lewis Cook, Zabarnyi, Sensei, Soler; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.

Manchester City: Ortega; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; González, Gundogan; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Bournemouth x Manchester City

Copa da Inglaterra

Local: Estádio Vitality, em Bournemouth, Inglaterra

Data/Horário: 30 de março de 2025, 12h30