Série B: Botafogo negocia com Marcinho, ex-Remo e São Paulo, para 2021

Depois de acertar com Douglas Borges, o Botafogo pode estar próximo de fechar com mais um jogador. O clube de General Severiano negocia com Marcinho, atacante de 25 anos que pertence ao Goiás e atuou emprestado ao Cuiabá na última temporada. A informação foi dada pela "Rádio Sagres" e confirmada pelo LANCE!.

O atleta, que atua pelos lados do campo, foi comandado por Marcelo Chamusca, atual treinador do Botafogo, na última temporada e participou da campanha do acesso do Dourado à primeira divisão. O comandante busca um aval para concretizar o negócio.

Marcinho, que pertence ao Goiás, negocia uma rescisão amigável com o Esmeraldino e, se avançar, deve assinar de forma definitiva com o Botafogo. O tempo de contrato ainda é discutido.

O jogador atuou pelo São Paulo em 2017 após o Campeonato Paulista daquele ano, mas teve poucas chances na equipe do Morumbi. Desde então, passou por Athletico Paranaense, Goiás, Sport e Cuiabá.

Um jogador para as pontas é uma das prioridades do Botafogo no mercado. O Alvinegro contratou Ronald, ex-Botafogo-SP, para a posição, mas ainda busca outro nome para o setor.