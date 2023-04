Bolívar x Palmeiras: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (05/04) pela Libertadores

As equipes Bolívar x Palmeiras disputam nesta quarta-feira (05/04) a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, Bolívia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

A partida Bolívar x Palmeiras pode ser assistida ao vivo pela TV Globo (SP, PR, CE, MS e MT), pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Atualmente, Bolívar é o vice-líder do Campeonato Boliviano e acumula 5 vitórias e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 17 gols marcados e 5 gols sofridos.

Palmeiras foi o líder do Grupo D do Campeonato Paulista com 8 vitórias e 4 empates. Nas quartas de final e semifinal, o time eliminou São bernardo e Ituano por 1 a 0.