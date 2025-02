Boca Juniors x Alianza Lima: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pela Libertadores

Boca Juniors x Alianza Lima disputam hoje, terça-feira (25/02), a segunda rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Boca Juniors x Alianza ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada, Alianza Lima superou Nacional após empate de 1 a 1 e vitória de 3 a 1. Em 2025, o time somou 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Ao longo desse ano, o Boca Juniors passou por um total de 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota de 2 a 0 para o Racing da Argentina.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Alianza Lima por 1 a 0.

Boca Juniors x Alianza: prováveis escalações

Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Di Lollo, Saracchi; Rey Domenech, Alarcón; Blondel, Palacios, Velasco; Merentiel.

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Castillo, Noriega, Gaibor, Quevedo; Ceppelini; Barcos.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Alianza Lima

Copa Libertadores da América

Local: Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2025, 21h30