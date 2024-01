Blackburn Rovers x Wrexham: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (29/01) pela Copa da Inglaterra

FUTEBOL

Jogo do Flamengo em Belém terá Fan Fest com bandas de pagode e Djs; saiba horários de entrada

A partida entre Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo será no Mangueirão, na próxima quarta-feira (31) e contará com uma Fan Fest especial para recepcionar os torcedores do clube mais popular do Brasil