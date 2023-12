Betis x Rangers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/12) pela Liga Europa

Betis x Rangers disputam hoje, quinta-feira (14/12), a 6° partida da Liga Europa. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Betis x Rangers ao vivo?

A partida entre Betis x Rangers​ pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Betis x Rangers chegam para o jogo?

Rangers é o vice-líder do Grupo C com 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Real Betis lidera o mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 2 derrotas, 7 gols marcados e 4 gols sofridos.

Na primeira rodada, Rangers venceu Betis por 1 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Betis x Rangers: prováveis escalações

Betis: Rui Silva; Aitor Ruibal, Pezzella, Juan Miranda, Abner; Marc Roca, Guardado, Isco; Diao, Borja Iglesias e Ezzalzouli.

Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Balogun, Barisic; Lundstram, Cifuentes, Cantwell; McCausland, Dessers e Sima.

FICHA TÉCNICA

Betis x Rangers

Liga Europa

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 14 de dezembro de 2023, 17h