Betis x Dínamo Zagreb: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (15/02) pela Liga Conferência

Betis x Dínamo Zagreb disputam hoje, quinta-feira (15/02), a partida de ida dos playoffs da Liga Conferência. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Betis x Dínamo Zagreb ao vivo?

A partida entre Betis x Dínamo Zagreb pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pelo Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Betis x Dínamo Zagreb chegam para o jogo?

Betis vem do 3° lugar do Grupo C da Liga Europa, pelo qual acumulou 3 vitórias, 3 derrotas, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Dínamo foi o vice-líder do Grupo C da Conference League com 3 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 5 gols sofridos.

Betis x Dínamo Zagreb: prováveis escalações

Betis: Silva; Bellerin, Pezzella, Riad, Miranda; Johnny, Altimira; Diao, Fekir, Rodri; Willian Jose.

Dínamo: Zagorac; Ristovski, Theophile-Catherine, Perkovic, Ogiwara; Sucic, Music; Kaneko, Baturina, Hoxha; Petkovic.

FICHA TÉCNICA

Betis x Dínamo Zagreb

Liga Conferência

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 15 de fevereiro de 2024, 17h