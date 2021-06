Benzema não tem lesão grave e está confirmado na Eurocopa

A lesão sofrida por Benzema no amistoso diante da Bulgária na última terça-feira não é preocupante. Segundo a "RMC Sport", o atacante deve ser baixa pelos próximos três dias, mas deve estar disponível para a partida contra a Alemanha no próximo dia 15 de junho para a estreia da França na Eurocopa.

Os exames médicos não apontaram uma lesão muscular ou uma fissura no ligamento, mas sim um golpe. De acordo com as informações, o atleta merengue não sentia tantas dores no período da noite e pode retornar aos treinos em até dois dias caso sua recuperação seja rápida.

> Veja a tabela da EurocopaO centroavante do Real Madrid sentiu dores na parte superior do joelho direito. O atleta saiu de campo para tratar, voltou, mas não resistiu as dores e teve que ser substituído ainda na primeira etapa para a entrada de Olivier Giroud, autor de dois gols no confronto.

Em seu retorno à seleção francesa, Benzema não conseguiu marcar os gols que está acostumado a fazer na La Liga. Na primeira partida contra País de Gales, o centroavante desperdiçou uma cobrança de pênalti apesar da vitória por 3 a 0 do time de Deschamps.