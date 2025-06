Benfica x Auckland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/06) pelo Mundial de Clubes

Benfica x Auckland City disputam hoje, sexta-feira (20/06), a 2° rodada do Mundial de Clubes. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Orlando City Stadium, em Orlando, Flórida, EUA. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Auckland City ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo DAZN e pela CazéTV, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025, o Benfica empatou com o Boca Juniors por 2 a 2, enquanto o Auckland City foi goleado pelo Bayern de Munique por 10 a 0.

Benfica x Auckland City: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Samuel Dahl, António Silva, Otamendi, Álvaro Carreras; Prestianni, Renato Sanchez; Bruma, Aursnes, Di Maria e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage.

Auckland: Conor Tracey; Regont Murati, Adam Mitchell, Nikko Boxall e Nathan Lobo; Mario Ilich, Michael Den Heijer e Gerard Garriga; Dylan Manickum, Myer Bevan e David Yoo. Técnico: Paul Posa.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Auckland City

Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025

Local: Orlando City Stadium, em Orlando, Flórida, EUA

Data/Horário: 20 de junho de 2025, 19h