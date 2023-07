Barracas Central x River Plate: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (01/07) pelo Argentino

As equipes Barracas Central x River Plate disputam neste sábado (01/07) a 22° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barracas Central x River Plate ao vivo?

A partida Barracas Central x River Plate poderá ser assistida pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Barracas Central x River Plate chegam para o jogo?

Barracas é o 20° colocado do Campeonato com 5 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 20 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já River Plate lidera a competição e acumula 16 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 39 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe está invicta há X rodadas do Campeonato Argentino.

Prováveis Escalações

Barracas: Desabato, Peinipil, Álvarez, Capraro, Ignacio Díaz, Herrera, Mater, Tapia, Insúa, Calderara e Sepúlveda. Técnico: Sergio Rondina.

River Plate: Armani, Herrera, González, Díaz, Casco, Aliendro, De la Cruz, Fernández, Barco, Solari e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

FICHA TÉCNICA

Barracas Central x River Plate

Campeonato Argentino

Local: Estádio Claudio Fabián Tapia, em Buenos Aires

Data/Horário: 01 de julho de 2023, 15h