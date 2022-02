Bangu x Audax Rio: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (24/02) pelo Campeonato Carioca

Os times Bangu x Audax Rio entram em campo às 15h30 de hoje, quinta-feira (24/02), para disputar a 9° rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. O embate acontecerá no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Bangu x Audax Rio ao vivo?

A partida Bangu x Audax Rio pode ser assistida ao vivo pelos serviços de streaming Cariocão Play, One Football e Eleven Sports, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como Bangu x Audax Rio chegam para o jogo?

Audax e Bangu estão separados por apenas 1 ponto na tabela de classificação do Campeonato Carioca.

O Bangu está na 9° colocação, com 6 pontos, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é feito por 2 gols marcados contra 7 gols sofridos.

Já o Audax ocupa o 8° lugar, com um total de 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 4 gols marcados contra 9 gols recebidos.

Prováveis escalações

Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Raí, Lucas Oliveira; Renatinho, Denilson, Nascimento, Baggio; Daniel Dias, Luís Araújo. Técnico: Felipe Loureiro.

Audax: Max; Lucas, Cassius, Thomas, João Victor; Romarinho, Fernando Medeiros, Hugo Sanches; Carlinhos, Fidel, Grafite. Técnico: Alex Alves.

Ficha técnica

Bangu x Audax Rio

Campeonato Carioca

Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 24 de fevereiro de 2022, às 15h30