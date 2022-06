Bahia x Sport Recife: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Bahia x Sport Recife entram em campo hoje, quarta-feira (08/06), para disputar a 11° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Bahia x Sport ao vivo?

A partida Bahia x Sport pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Bahia x Sport chegam para o jogo?

Bahia e Sport Recife estão em 2° e em 3° lugar na Série B, respectivamente.

O time baiano soma 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. Em suas últimas 5 partidas, a equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas.

Já Sport acumula 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados e 4 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

O último confronto entre Bahia e Sport ocorreu no dia 5 de março, durante a 7° rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na ocasião, Sport venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Didi, Luiz Otávio, Djalma da Silva; Patrick de Lucca; Vítor Jacaré, Julio César Rezende, Danielzinho, Raí Nascimento; Hugo Rodallega. Técnico: Guto Ferreira.

Sport: Mailson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Everton Felipe, Fabinho, Giovanni; Bruno Matias, Javier Parraguez, Luciano Juba. Técnico: Gilmar Pozzo.

Ficha técnica - Bahia x Sport Recife

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/horário: 08 de junho de 2022, às 21h30