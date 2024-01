Bahia empata com clube inglês em amistoso; Everton Ribeiro, ex-Flamengo, estreia como capitão

O Bahia empatou em 3 a 3 com o Blackburn Rovers, da segunda divisão inglesa, na manhã dessa quarta-feira (17). O jogo amistoso preparatório para a temporada foi disputado no Manchester City Joie Stadium, na Inglaterra.

Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Jean Lucas e Everaldo, duas vezes. Pelo Blackburn, marcaram Markanday, Wharton e Telalovic.

Na partida, que teve Everton Ribeiro como capitão, o técnico Rogério Ceni optou por escalar dois times distintos nas duas diferentes etapas.

No primeiro tempo, o time titular foi composto por Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Thaciano, Cauly e Biel.

Já no segundo tempo, o tricolor baiano entrou em campo com Danilo Fernandes, Cicinho, Gabriel Xavier, David Duarte e Ryan; Sidney e Yago Felipe; Thaciano, Ademir, Rafael Rafão e Everaldo.

O Esquadrão de Aço segue a preparação para a temporada, em Manchester, e só retorna para Salvador no dia 21. Por isso, a equipe principal vai perder as duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano.