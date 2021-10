Avai x Cruzeiro pela Série B: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro teve tempo para descansar e se arrumar antes do jogo contra o Avaí, nesta sexta-feira, 22 de outubro, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Mas, os dias não foram leves e focados somente no trabalho. Houve greve de jogadores, muitas discussões sobre como serão pagos os salários atrasados de funcionários e elenco, além da ampliação da crise sem fim do time azul.

No campo, Vanderlei Luxemburgo terá o retorno de Marcelo Moreno, mas os problemas são maiores: Claudinho não joga porque está contaminado pelo vírus da Covid-19.

O próprio treinador não estará em campo, pois está suspenso. Giovanni e Adriano também não jogam pelo mesmo motivo do técnico cruzeirense. Wellington Nem, Flávio e Bruno José são dúvidas por ainda não estarem 100% fisicamente.

No Avaí, quarto colocado, com 50 pontos, 11 mais do que o Cruzeiro, com 39, 12º, Claudinei Oliveira terá os retornos dos volantes Bruno Silva e Wesley, que cumpriram suspensão na última rodada. O atacante Getúlio está recuperado de lesão, mas disputa posição com Rômulo.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

AVAÍ X CRUZEIRO

Data: 22 de outubro de 2021

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, Florianópolis (SC)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: Sport TV e Premiere

Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

AVAÍ (Técnico:Claudinei Oliveira)

Glédson; Edílson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço e Jean Cléber; Vinícius Leite, Copete e Romulo (Getúlio).

Desfalques: nenhum

CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)

​

Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira (Keké, aos 8’-2ºT), Lucas Ventura (Ariel Cabral, aos 26’-2ºT), Adriano, Giovanni , Bruno José (Felipe Augusto, aos 43’-1º T) , Thiago e Vitor Leque (Léo Santos, aos 27’-2ºT)

Desfalques: Luxemburgo, Adriano e Giovanni (suspensos)

Dúvidas: Welligton Nem , Bruno José e Flávio