ATUAÇÕES: Casemiro e Fred se destacam no meio; Emerson leva a menor nota

Alisson - 6,0 - Pouco exigido, o goleiro da Seleção Brasileira não teve muito trabalho. Chegou a tocar na bola no gol sofrido, mas com a velocidade e a altitude não havia muito o que fazer. Teve dois lances polêmicos, mas arbitragem acertou em ambos.

Emerson Royal - 3,0 - O lateral-direito levou cartão amarelo no primeiro lance da partida e foi expulso com menos de 20 minutos, deixando o Brasil com um a menos.

Éder Militão - 6,0 - Não comprometeu no sistema defensivo, mas entrou meio desligado na etapa final.

Thiago Silva - 6,5 - Seguro, o veterano foi bem mais uma vez e mostrou o porquê de estar em grande fase na temporada.

Alex Sandro - 6,0 - Ala-esquerdo foi pouco exigido no primeiro tempo, mas viu os equatorianos explorarem o seu lado na etapa final. Não comprometeu.

Casemiro - 7,0 - Volante fez mais uma boa partida, liderou o meio-campo brasileiro e marcou o primeiro gol da partida em Quito.

Fred - 6,5 - Jogando com mais liberdade que Casemiro, o camisa 8 também fez partida segura e foi importante por fazer ligação com o ataque. Dos pés dele saiu o lançamento que acabou na expulsão do goleiro Domínguez.

Philippe Coutinho - 6,0 - Ficou pouco mais de 30 minutos em campo e foi substituído após a expulsão de Emerson Royal. Participou do gol de Casemiro, fazendo o cruzamento para a área.

Raphinha - 5,5 - Não foi tão incisivo como em partidas anteriores e ficou um pouco sumido. Levou cartão amarelo no primeiro tempo e deixou o campo na etapa final.

Vini Jr. - 6,0 - Teve boa participação ao lutar pela posse de bola no primeiro gol e também apareceu com um pouco mais de destaque na reta final da primeira etapa. No segundo tempo, foi substituído.

Matheus Cunha - 6,0 - Ficou muito isolado na frente, especialmente após o Brasil ficar com um jogador a menos. Participou, porém, do gol de Casemiro ao cabecear a bola que gerou o rebote.

Daniel Alves - 6,5 - Entrou para substituir Emerson Royal e fez grande partida pelo lado direito. Aos 38 anos, está firme na briga por uma vaga na Copa do Mundo.

Antony - 6,0 - Assim como Raphinha, não teve muito destaque do lado direito.

Gabriel Jesus - 6,0 - Entrou junto com Antony e também não gerou muito perigo.

Gabigol - 6,0 - Entrou em campo nos minutos finais e pouco participou.

Tite - 6,0 - Viu o time ter um jogador expulso no início da partida e não conseguiu organizar a equipe depois disso. Segundo tempo da Seleção Brasileira foi de pouca inspiração.

Equador - Depois de sofrer um gol no início e ficarem com um homem a menos, equipe equatoriana ficou meio perdida no primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar nos 45 minutos finais em Quito.