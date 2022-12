Atlético Paso x Espanyol: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/12) pela Copa do Rei

As equipes Atlético Paso x Espanyol disputam nesta terça-feira (20/12) a 2° rodada da Copa do Rei. O jogo acontece às 18h (horário de Brasília), no Campo Municipal de El Paso, em La Paz, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Paso x Espanyol ao vivo?

A partida Atlético Paso x Espanyol pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como Atlético Paso x Espanyol​ chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Rei, Atlético Paso venceu Múrcia nos pênaltis após empate por 1 a 1. Já Espanyol venceu Rincón por 3 a 0.

Prováveis escalações

Atlético Paso: Arellano; O. Hernández, Ayoze, Pelón e Zabaleta; Moreno e Hidaka; Armiche, Borjas Martín e Agoney; Aridane. Técnico: Yurguen Hernández.

Espanyol: Álvaro Fernández; Omar, Cabrera, Simo e Vidal; Dani e Lozano; José Carlos, Expósito e Melamed; Joselu. Técnico: Diego Martínez.

FICHA TÉCNICA

Atlético Paso x Espanyol

Copa do Rei

Local: Campo Municipal de El Paso, em La Paz, Espanha

Data/Horário: 20 de dezembro de 2022, 18h