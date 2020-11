Atlético-MG zoa o Flamengo nas redes sociais e lembra de outras goleadas sobre o Rubro-Negro

O Atlético-MG celebrou muito a goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo no Mineirão, neste domingo, 8 de novembro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro aproveitou o momento de triunfo sobre o rival histórico e provocou o Rubro-Negro nas redes sociais.

O Atlético postou uma foto com "G4L0" escrito com o número “4” no lugar do “A”, remetendo ao placar do jogo. Além da goleada deste domingo, o alvinegro de Minas publicou imagens de outras goleadas do time atleticano sobre o Flamengo. As vitórias por 4 a 0, nos Brasileiros de 2014 e deste ano e o 4 a 1, nos duelos pela semifinal da Copa do Brasil de 2014 e Brasileirão de 2015.