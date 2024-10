Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/10) pelo Brasileirão

Atlético-GO x Cuiabá disputam hoje, sexta-feira (18/10), pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético GO x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Atlético é o lanterna do Brasileirão com 5 vitórias, 6 empates, 18 derrotas, 22 gols marcados e 47 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já Cuiabá acumula 6 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 25 gols marcados e 39 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Atlético GO x Cuiabá: prováveis escalações

Atlético Goianiense: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Adriano Martins, Alejo Cruz; Roni, Rhaldney, Baralhas; Janderson, Derek, Lacava.

Cuiabá: Walter; Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur; Raylan, Fernando Sobral, Max, Ramon; Gustavo Sauer, Clayson, Pitta.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x Cuiabá

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 18 de outubro de 2024, 19h