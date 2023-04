Atlético-GO x CRB: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (21/04) pela Série B do Brasileiro

As equipes Atlético-GO x Ceará disputam nesta sexta-feira (21/04) a 2° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético-GO x CRB ao vivo?

A partida Atlético-GO x CRB poderá ser assistida pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Atlético-GO x CRB chegam para o jogo?

Na primeira rodada, Atlético-GO empatou com Sampaio Corrêa por 3 a 3.

Já CRB teve sua primeira partida adiada e ainda não participou da competição.

Prováveis Escalações

Atlético GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Emerson Santos, Gazal, Moraes Jr. e Jefferson; Rhaldney, Bruno Tubarão e Shaylon; Luiz Fernando e Airton. Técnico: Mozart.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e João Paulo; Renato (Copete), Mike e Anselmo Ramon. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 21 de abril de 2023, 16h30