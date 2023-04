Atletas do Cametá se reúnem com prefeito para decidir ‘bicho’ em caso de vaga na final do Parazão

A diretoria do Cametá definiu o "bicho" que será pago aos jogadores caso o clube se classifique à final do Campeonato Paraense de 2023. A decisão foi tomada na tarde desta sexta-feira (14) em reunião na prefeitura do município. Os valores da premiação, no entanto, não foram divulgados.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, participaram da conversa jogadores, membros da direção do Cametá e o prefeito da cidade, Victor Cassiano. A reunião também discutiu salários atrasados entre os jogadores. No entanto, a pendência foi resolvida após o encontro.

O Cametá está classificado às semifinais do Parazão depois de bater o São Francisco nas quartas de final. O Mapará, que garantiu o título da Série B do estadual na temporada passada, aguarda os resultados das demais partidas das quartas para conhecer o próximo adversário no torneio.

Vale destacar que o Cametá, ao lado do Independente de Tucuruí, são as duas únicas equipes do interior do estado que conquistaram o campeonato paraense. Em 2012, o Mapará bateu o Remo, no Mangueirão, para levantar o título.