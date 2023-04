Com gramado bastante enlameado, Cametá goleia o São Francisco e está na semifinal do Parazão 2023

O Campeonato Paraense de futebol 2023 conheceu neste domingo (9) o primeiro semifinalista. O Cametá goleou o São Francisco pelo placar de 5 a 2, no gramado bastante castigado do Estádio Parque do Bacurau, na cidade de Cametá (PA). O Mapará Elétrico não deu chance e despachou o Leão santareno e garantiu a primeira vaga na semifinal.

A equipe do Cametá entrou em campo com a vantagem conquistada na primeira partida, quando venceu o São Francisco por 1 a 0. A vantagem foi ampliada em um “gol relâmpago”. Logo aos 14 segundos, o Cametá abriu o placar com Léo Pará e fez a festa da torcida no Parque do Bacurau.

O São Francisco sentiu o gol e não conseguia jogar e o Mapará mais uma vez aproveitou. Pet fez o segundo do Cametá, depois de uma saída de bola errada da equipe de Santarém (PA), 2 a 0. Ainda no primeiro tempo o Cametá fez mais um com o Alexandre, já na reta final da primeira etapa e foi para o intervalo com uma ampla vantagem.

No segundo tempo o Cametá manteve a mesma pegada. Logo aos três minutos Pilar recebeu passe da direita e dentro da área mandou para o gol, marcando o quarto do Mapará Elétrico.

Com o placar elástico, o Cametá relaxou e o São Francisco conseguiu diminuir. Ramón descontou para o Leão aos 23 minutos e já na reta fina do jogo, aos 39 minutos o zagueiro Marcão marcou contra, Cametá 4 x 2 São Francisco.

Mas o festival de gols não parou por aí. Ainda deu tempo do Cametá marcar mais um, aos 45 minutos, Guilherme fechou o placar e a sacramentou a classificação do Mapará para a semifinal do Parazão. Agora o Cametá aguarda quem passar do confronto entre Remo x Caeté, para jogar a semifinal.