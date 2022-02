Atalanta x Sampdoria: veja onde assistir e o horário do jogo de hoje (28/2) pelo Campeonato Italiano

As equipes Atalanta x Sampdoria entraram em campo às 16h50 (horário de Brasília) de hoje (28/02) para disputar o Campeonato Paulista. O duelo acontecerá no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Atalanta x Sampdoria ao vivo?

A partida Atalanta x Sampdoria pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h50 (horário de Brasília).

Como Atalanta x Sampdoria chegam para o jogo?

Atalanta está na 5° colocação do Campeonato Italiano e acumula um total de 12 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe não vence uma única partida há 5 jogos pelo Campeonato Italiano.

O Sampdoria está em 15° lugar na competição, com 7 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, 35 gols marcados e 42 sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, o time registrou 2 vitórias e 3 derrotas.

Prováveis escalações

Atalanta: Musso; Zappacosta, Cittadini e Rafael Tolói; Hateboer, Freuler, De Roon e Maehle; Pasalic, Malinovskiy e Boga. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Sampdoria: Falcone; Conti, Ferrari, Colley e Augello; Ekdal, Rincón e Thorsby; Caputo, Quagliarella e Sabiri. Técnico: Marco Giampaolo.

Ficha técnica

Atalanta x Sampdoria

Campeonato Italiano

Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, Itália

Data/horário: 28 de fevereiro de 2022, às 16h50