Atacante ex-Remo é anunciado pelo Joinville

O atacante Gustavo Ermel foi contratado pelo Joinville para a sequência da Copa Santa Catarina e também para disputar o Campeonato Catarinense e a Série D de 2021.

O atacante de 25 anos jogou a temporada 2020 no Remo e rescindiu contrato na semana passada, antes da disputa da final da Série C. Ele oscilou durante a temporada 2020, teve alguns problemas de lesão e não era unanimidade entre os torcedores do Remo quando se falava do ataque azulino. Mesmo assim, fez 27 partidas pelo Leão e marcou quatro gols, sendo um na Série C.

Ermel já está integrado ao elenco do Joinville e treina sob o comando do técnico Vinícius Eutrópio.

“Pretendo dar meu máximo. Raça não vai faltar, vontade não vai faltar. Pretendo trabalhar firme durante a semana, para que os objetivos do clube sejam alcançados”, afirmou o atacante em entrevista para o site oficial do JEC.