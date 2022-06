Atacante do Flamengo, Bruno Henrique fará cirurgia no joelho e só volta a jogar em 2023

O atacante do Flamengo Bruno Henrique não joga mais a temporada de 2022. O jogador passará por uma cirurgia no joelho direito por conta de uma lesão multiligamentar, que sofreu em jogo contra o Cuiabá, na última quarta-feira (15). A informação foi divulgada pelo clube.

O Flamengo não divulgou quando será realizada a cirurgia. No entanto, a recuperação gira em torno de 10 a 12 meses. Assim, Bruno Henrique só deve voltar em abril ou junho de 2023.

Em apoio ao atacante, no último domingo (19), no jogo contra o Atlético-MG, no Mineirão, pelo Brasileirão, o time do Flamengo entrou em campo com uma faixa em homenagem ao jogador.

Após sair de campo chorando, na partida contra o Cuiabá, Bruno Henrique chegou a fazer exames de imagem para diagnosticar a lesão multiligamentar. Mas por conta do inchaço, não foi possível escolher o tratamento e agora os médicos decidiram que a cirurgia era a melhor opção.

Bruno Henrique fez apenas 23 partidas e três gols. Em 2021, o atacante fez 48 jogos e marcou 20 vezes.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)