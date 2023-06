Argentinos Juniors x Platense: veja o horário e as escalações do jogo hoje (02/06) pelo Argentino

As equipes Argentinos Juniors x Platense disputam nesta sexta-feira (02/06) a 19° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina. Confira os horários e as escalações:

Onde assistir Argentinos Juniors x Platense?

A partida Argentinos Juniors x Platense não terá transmissão ao vivo no Brasil.

Como Argentinos Juniors x Platense chegam para o jogo?

Argentinos e Platense somam 6 vitórias, 5 empates e 7 derrotas pelo Campeonato Argentino.

Até agora, Argentinos acumulam 21 gols marcados e 17 gols sofridos.

Já Platense marcou 20 gols e teve sua defesa vazada 23 vezes.

Prováveis Escalações

Argentinos: sem informações. Técnico: Gabriel Milito.

Platense: sem informações. Técnico: Martín Palermo.

FICHA TÉCNICA

Argentinos Juniors x Platense

Campeonato Argentino

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 02 de junho de 2023, 21h30