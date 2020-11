Após troca de socos, meia é dispensado e desfalca o Botafogo-PB contra o Paysandu

O adversário do Paysandu amanhã (27), às 20h, no Mangueirão, passa por dificuldades na competição e ainda teve um episódio de agressão entre jogadores. De acordo com o site “Voz da Torcida”, da Paraíba (PB), o meia Rodrigo Andrade, ex-Paysandu, provocou uma briga com o volante Wellington Cézar, na última terça-feira (24) e não faz mais parte do elenco do Xerife.

Rodrigo Andrade se desentendeu com o volante Wellington Cézar, após uma entrada dura de Andrade durante o treino. A jogada teve revide por parte de Cézar e em seguida os atletas trocaram socos. O técnico da estrela vermelha, Evaristo Pizam, pediu à diretoria do Belo que Rodrigo Andrade fosse desligada da equipe e não viajou com a delegação para Belém.

O jogador passou pelo Paysandu em 2017, vindo de empréstimo do Bragantino-SP. Pelo Papão Rodrigo Andrade disputou a Série B e realizou nove partidas. Já no Botafogo-PB ele chegou nesta temporada, fez 35 jogos e marcou seis gols.

Paysandu x Botafogo-PB se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h, no Mangueirão. O Papão luta por uma vaga na próxima fase da Terceirona, já o Belo luta contra o rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance, com pré e pós-jogo, iniciando às 19h40.