Após título da Série C, Vila Nova anuncia a contratação de atacante paraense

Campeão da Série C de 2020, o Vila Nova anunciou o retorno do atacante Pedro Júnior, de 34 anos. Nascido em Santana do Araguaia, município localizado no sudeste do Pará, o atacante foi revelado pelo Tigre e nunca atuou em nenhum time paraense. Essa vai ser a quinta passagem pelo clube, com contrato até o fim de 2021. A última vez que jogou no Vila Nova foi em 2012.

Em 2020, Pedro disputou a Série B pelo CSA-AL, marcando cinco gols em 21 jogos. Além do Vila Nova e CSA, o atacante jogou no Grêmio, Cruzeiro, Sport e Fortaleza. Ele também jogou fora do Brasil, em países como Japão, Coreia do Sul, China, Tailândia e Emirados Árabes.