Após saída do sub-20 do Remo, Elvaldo Júnior é anunciado pelo Ypiranga-AP

Eivaldo Júnior foi anunciado como o novo treinador do Ypiranga, conforme divulgado pelo clube em suas redes sociais. Com 54 anos, ele irá à Macapá nos próximos dias para iniciar os trabalhos visando a preparação para o Campeonato Estadual. O treinador chega após uma bem-sucedida passagem de cinco anos pelas categorias de base do Clube do Remo, onde conquistou seis títulos e promoveu diversos jogadores para o time profissional. Seu desafio inicial no Ypiranga é conquistar o Campeonato Estadual do Amapá em 2024.

Eivaldo Júnior foi responsável pela melhor campanha do Remo na Copa São Paulo, levando a equipe à terceira fase da competição. Durante sua estadia no Remo, ele conquistou seis títulos nas categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20.

VEJA MAIS



A saída do técnico Eivaldo Júnior foi confirmada pelo departamento de comunicação do Clube do Remo em 19 de dezembro. Eivaldo esteve no Remo desde 2019, comandando as equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Sua saída ocorreu após a eliminação do time Sub-20 do Remo no Campeonato Paraense contra o Juventude, na segunda fase da competição.