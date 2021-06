Após estrear com derrota, Paragominas se recupera e goleia na Série D

O Paragominas se recuperou da derrota na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro com estilo. O PFC recebeu e goleou o Tocantinópolis-TO, na Arena Verde, por 4 a 1, na tarde deste domingo (13). Os gols do Jacaré foram marcados por Aleilson, Michel, Douglas e Buiu. Neném Apéu descontou.

O Paragominas encerrou a segunda rodada em quarto no grupo 2 da Série D. O PFC volta a campo no sábado (19) que vem. O Jacaré visita o Imperatriz-MA, no Estádio Frei Epifânio, com chances de assumir a liderança, em caso de vitória e uma combinação de de resultados.