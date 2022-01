Após deixar o Paysandu sem sequer estrear, lateral acerta com clube carioca

O lateral-esquerdo Alan Cardoso acertou com o Resende-RJ para 2022. Natural do Rio de Janeiro, Alan volta a jogar no estado natal. O jogador teve passagem pela base do Vasco da Gama. Depois, o lateral foi emprestado ao ABC e depois saiu para a base do Santos. O jogador também vestiu a camisa do Londrina e Santa Cruz.

Alan Cardoso, de 24 anos, deixou o Paysandu no mês de novembro de 2021, sem sequer estrear com a camisa bicolor. Alan foi contratado junto com o meia José Aldo, no início do mês de setembro do ano passado. O defensor ficou dois meses na Curuzu.