Após conseguir acesso com Santa Rosa, meia ex-Paysandu e Remo assina com Rio Branco-AC

Em 2023, Djalma compôs o elenco que conquistou o importante acesso do Santa Rosa à primeira divisão do Campeonato Paraense. Após a missão, o experiente meia revelado no Paysandu terá uma nova missão na carreira: atuar pela primeira vez no futebol do Acre. O jogador assinou contrato com a equipe do Rio Branco, que terá um bom calendário de competições na atual temporada.

A informação foi apurada pelo Núcleo de Reportagem de O Liberal. O atleta vice-campeão da Segundinha recebeu algumas propostas de clubes do estado, mas acabou optando pelo Acre. Este ano, o Estrelão terá pela frente o Campeonato Acreano, a Copa Verde, Copa do Brasil e Série D. Em campo, Djalma fará companhia a outro atleta paraense que também compõe o elenco do Rio Branco: o atacante Jobson, de 35 anos, que tem passagens por Botafogo e Atlético-MG.

Djalma foi revelado nas categorias de base do Paysandu, onde, em 2012, participou do histórico acesso à Série B, meta que o clube perseguiu por cinco anos. Permaneceu no Papão até 2015, quando foi emprestado ao ASA-AL. De lá, foi emprestado ao Barretos-SP e depois retornou ao Norte do país, onde defendeu clubes como São Raimundo, Parauapebas, Ypiranga-AP e Carajás. Em 2019 fechou com o Remo, onde foi campeão paraense (o segundo título estadual da carreira), transferindo-se em seguida para a Tuna.

Teve ainda outra passagem pelo Remo, em 2020. Jogou também no Amazonas e Penarol-AM e retornou para o estado, até chegar no Santa Rosa, por onde disputou duas séries B do estadual, enquanto disputou o Parazão do ano passado pelo Tapajós.