Após a saída de Maurício Souza, Flamengo anuncia mudanças nos times do Carioca e da Copinha

Esta segunda-feira foi agitada nos corredores do Ninho do Urubu, tanto que afetou o time que disputa a Copinha. O Flamengo demitiu Maurício Souza, então auxiliar técnico da comissão permanente dos profissionais, e anunciou que Fabio Matias, treinador do sub-20, assumirá, a partir desta terça, o comando da equipe profissional que se prepara no Rio para a estreia no Carioca.

Luiz Felipe, técnico do time sub-20 B, será o treinador principal da equipe que segue na disputa da Copinha, cujos dois primeiros jogos (com vitórias) foram comandados por Fabio Matias, que já deixou São Paulo e embarcou para o Rio.

O Flamengo informa ainda que Mario Jorge, técnico do sub-17, se integrará à delegação em São Paulo para auxiliar Luiz Felipe na disputa da Copinha - o Rubro-Negro encerra sua participação na primeira fase nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Oeste, na Arena Barueri.



Além de Mauricinho, Wagner Miranda, preparador de goleiros, foi outro profissional da comissão técnica fixa a ser desligado, por conta da chegada de Paulo Sousa e os seus profissionais de confiança (veja mais aqui).