Andrés Sanchez diz que Ronaldo tem ‘pouco tesão’ no Valladolid e ‘muita vontade’ no Cruzeiro

Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez revelou qual tem sido o sentimento de Ronaldo nas gestões das Sociedade Anônima do Futebol (SAF) de Cruzeiro e Real Valladolid, da Espanha. Durante entrevista nessa terça-feira (13), o ex-dirigente do Timão disse que o ex-jogador “perdeu o tesão” para gerir o clube europeu. Em contrapartida, o Fenômeno está com “muita vontade” de fazer o projeto celeste dar certo.

“Eu acho ele em dois momentos. No Valladolid, acho que ele perdeu um pouco o tesão. No Cruzeiro, ele está com muita vontade. Está fazendo uma grande gestão. Não é fácil pegar o Cruzeiro da maneira como ele pegou, e fazer o trabalho que ele está fazendo. Com pouco dinheiro e tudo, mas conseguindo se reestruturar. É um grande dirigente”, contou o corinthiano na ‘Ronaldo TV’.

A relação de Andrés Sanchez com Ronaldo vem de muitos anos. O dirigente foi o principal mediador na transferência do Fenômeno para o Corinthians, em 2009. Juntos, trabalharam para o desenvolvimento da marca do clube, o que acarretou em uma grande amizade.

Em fevereiro de 2022, durante entrevista ao programa Arena SBT, Andrés revelou proposta de Ronaldo para integrar a diretoria do Cruzeiro. O convite, porém, foi recusado pelo ex-dirigente, que alegou ser fiel ao Corinthians. Ainda assim, os dois mantêm contato frequente, e Sanchez aconselha o Fenômeno sobre como gerir a Raposa.