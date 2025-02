Amor de geração: Torcedores do Botafogo levam filhas ao estádio para assistir a Supercopa Rei

"Não e compara". O amor pelo Botafogo é algo difícil de explicar, assim como fala a música cantada pelos alvinegros no estádio. Geralmente, "esse sentimento que ninguém entende" é passado de pai para filho, assim como ocorreu com os irmãos Bruno e Thiago, que estão no Mangueirão para assistir o Glorioso enfrentar o Flamengo, pela final da Supercopa Rei. Eles levaram as filhas para acompanhar o Fogão.

"Não escolhemos o Botafogo, mas fomos escolhidos por ele. A minha filha, assim como minha sobrinha foram escolhidas pelo Botafogo e vamos fazer uma festa grande hoje. Elas sabem todas as músicas", disse Bruno.

Botafogo e Flamengo se enfrentam logo mais, às 16h, pela final da Supercopa Rei. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.