América-MG x Ferroviária: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/06) pela Série B

América Mineiro x Ferroviária disputam hoje, sábado (07/06), a 11° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América-MG x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, pela ESPN, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

América-MG acumula na Série B um total de 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 9 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já a Ferroviária soma na competição 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 9 gols marcados e 9 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

América MG x Ferroviária: prováveis escalações

América: Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Miqueias, Cauan Barros e Elizari; Stênio, Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Enderson Moreira.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Ronaldo Alves e Eric; Netinho, Ricardinho e Albano; Thiago Lopes, Juninho e Carlão. Técnico: Vinicius Bergantin.

FICHA TÉCNICA

América x Ferroviária

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 07 de junho de 2025, 16h