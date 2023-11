Al Ittihad x Al Khaleej: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (30) pelo Campeonato Saudita

futebol

Xande de Pilares fala da elitização do futebol e cita Remo e Flamengo como clubes do povo; vídeo

Xande de Pilares é torcedor do Mengão e do Leão Azul e falou sobre as mudanças de público nos estádios. O cantor comentou sobre postura de torcedores no Maracanã e citou Remo, Flamengo, Corinthians e Bahia como clubes do povo