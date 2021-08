Ainda sem Messi e Neymar, PSG vence Brest e segue 100% no Francês

Nesta sexta, o Paris Saint-Germain venceu o Stade Brestois por 4 a 2, no Estádio Francis Le Blé, em jogo válido pela terceira rodada da Ligue 1. Em partida movimentada e com muitos gols, os parisienses encerraram a rodada como líderes do campeonato. Ander Herrera, Mbappé, Gueye e Di Maria marcaram os gols do PSG, enquanto Honorat e Mounié descontaram.

Os momentos antes da partida foram marcados pela expectativa da estreia de Messi, mas o argentino não foi relacionado. Neymar também ficou na capital francesa para treinos.

Até agora, o Paris Saint-Germain acumula três vitórias e assume o primeiro lugar na tabela pelo saldo de gols, pelo menos até domingo, quando Angers e Clermont entram em campo, enquanto o Stade Brestois segue sem vencer na competição, com dois empates e uma derrota. Na próxima rodada, o PSG pode ter as estreias de Messi e Neymar, contra o Reims, fora de casa, no domingo (29). O Brest, no mesmo dia, visita o Strasbourg.