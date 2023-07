Águia de Marabá escalado para partida contra o São Raimundo-RR, valendo classificação na Série D

Águia de Marabá e São Raimundo-RR jogam logo mais, a partir das 18 horas, no estádio Zinho Oliveira, pela 13ª rodada da Série D. O jogo marca a estreia do técnico Rafael Jacques no comando do time, que é o atual terceiro colocado no grupo 1 da competição.

Para o confronto, o treinador manteve a base do time que vem fazendo boa campanha nesta edição, com destaque para o goleiro Axel Lopes e a dupla de ataque formada por Luam Parede e Alan Maia.

Assista ao vivo a partida a partir das 18 horas: