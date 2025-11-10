Fortaleza vai à CBF protestar contra pênalti ignorado contra o Grêmio: 'Infração gravíssima' A jogada aconteceu com o Grêmio vencendo por 2 a 1, antes do Fortaleza empatar Estadão Conteúdo 10.11.25 11h48 O Fortaleza, na 19ª colocação do Brasileirão, se sente prejudicado pela arbitragem após o jogo contra o Grêmio no último domingo (9). A revolta do clube cearense ocorre pela não marcação de um pênalti e pela omissão do VAR em analisar o lance. O clube vai cobrar providências nesta segunda-feira (10). A jogada aconteceu com o Grêmio vencendo por 2 a 1, antes do Fortaleza empatar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, acertou o rosto do jogador Ávila com a mão dentro da área. Especialistas de arbitragem consideraram a infração um pênalti claro. Quase nenhum jogador do Fortaleza reclamou em campo com o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes no momento da falta. O VAR não acionou o juiz para revisão, fazendo com que a infração passasse impune. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o clube expressou revolta e afirmou que a falta era passível de expulsão. Nota do Fortaleza detalha a indignação do clube "O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio", iniciou a nota. O clube descreveu que "no segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima". Para a equipe, o erro da arbitragem é "absurdo". A nota ainda aponta que "a infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista". Fortaleza cobra explicações da CBF e do VAR A nota é assinada pelo CEO Marcelo Paz e cobra explicações da CBF. Um ofício oficial será encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira. O Fortaleza aponta a "perplexidade" pelo VAR não ter chamado o árbitro para revisão. O clube cearense acusa que "tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube". Nesta segunda-feira (10), o caso será levado à reunião do GT da Arbitragem da CBF para exigir esclarecimentos formais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Fortaleza Grêmio CBF arbitragem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 Saco de pancadas Após derrota para o Coritiba-PR, Paysandu ‘cede’ pontos a todos os 19 times da Série B Já rebaixado, Papão é derrotado por 2 a 1 e vê adversário alcançar 64 pontos na Segundona 10.11.25 10h53 FUTEBOL Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 09.11.25 23h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31 Futebol Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B 10.11.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00