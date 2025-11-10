Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Fortaleza vai à CBF protestar contra pênalti ignorado contra o Grêmio: 'Infração gravíssima'

A jogada aconteceu com o Grêmio vencendo por 2 a 1, antes do Fortaleza empatar

Estadão Conteúdo

O Fortaleza, na 19ª colocação do Brasileirão, se sente prejudicado pela arbitragem após o jogo contra o Grêmio no último domingo (9). A revolta do clube cearense ocorre pela não marcação de um pênalti e pela omissão do VAR em analisar o lance. O clube vai cobrar providências nesta segunda-feira (10).

A jogada aconteceu com o Grêmio vencendo por 2 a 1, antes do Fortaleza empatar. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, acertou o rosto do jogador Ávila com a mão dentro da área. Especialistas de arbitragem consideraram a infração um pênalti claro.

Quase nenhum jogador do Fortaleza reclamou em campo com o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes no momento da falta. O VAR não acionou o juiz para revisão, fazendo com que a infração passasse impune. Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, o clube expressou revolta e afirmou que a falta era passível de expulsão.

Nota do Fortaleza detalha a indignação do clube

"O Fortaleza Esporte Clube vem a público manifestar sua profunda indignação diante de um lance ocorrido na partida do último domingo (9), contra a equipe do Grêmio", iniciou a nota. O clube descreveu que "no segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Kannemann, do Grêmio, desferiu um forte golpe no rosto do atleta Gaston Ávila, dentro da área, de forma claríssima".

Para a equipe, o erro da arbitragem é "absurdo". A nota ainda aponta que "a infração gravíssima, flagrada pelas imagens e câmeras, configura-se como pênalti indiscutível, conforme interpretação vigente das regras do futebol, e requereria a consequente expulsão do defensor gremista".

Fortaleza cobra explicações da CBF e do VAR

A nota é assinada pelo CEO Marcelo Paz e cobra explicações da CBF. Um ofício oficial será encaminhado à Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira. O Fortaleza aponta a "perplexidade" pelo VAR não ter chamado o árbitro para revisão.

O clube cearense acusa que "tal omissão compromete e interfere diretamente no resultado da partida, prejudicando o Fortaleza Esporte Clube". Nesta segunda-feira (10), o caso será levado à reunião do GT da Arbitragem da CBF para exigir esclarecimentos formais.

