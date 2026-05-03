Fórmula 1 altera horário de largada do GP de Miami por risco de tempestades

A Fórmula 1 alterou o horário de largada do GP de Miami, marcado para este domingo, por causa da previsão de chuva forte na Flórida. A corrida, que inicialmente começaria às 17h (de Brasília), foi antecipada e agora terá início às 14h.

A mudança foi confirmada na noite deste sábado, depois de reuniões entre a categoria, a FIA e os organizadores locais. A preocupação é com a possibilidade de tempestades mais intensas justamente na faixa do horário originalmente previsto para a prova.

"Após discussões entre a FIA, F1 e os promotores de Miami, foi tomada a decisão de adiar o início do Grande Prêmio de Miami de domingo para as 13h no horário local de Miami (14h no horário de Brasília) devido à previsão do tempo que deve trazer tempestades de chuva mais intensas mais tarde, próximas ao horário original planejado para o início da corrida".

No treino classificatório, Kimi Antonelli foi o nome de destaque. O jovem piloto da Mercedes confirmou o bom momento e conquistou a pole position, superando o favoritismo que parecia estar nas mãos da McLaren.

Gabriel Bortoleto, por outro lado, viveu um sábado bem diferente. O brasileiro enfrentou problemas mecânicos no classificatório, viu o carro pegar fogo e acabou ficando com a última posição no grid.

Horas antes, a sprint já havia dado o tom do que pode ser a corrida principal. Lando Norris venceu e liderou a dobradinha da McLaren com Oscar Piastri em segundo. Charles Leclerc completou o pódio em uma prova marcada por mudanças de ritmo e intervenções que bagunçaram a ordem do grid.