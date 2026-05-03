Fórmula 1 altera horário de largada do GP de Miami por risco de tempestades A mudança foi confirmada na noite de sábado, depois de reuniões entre a categoria, a FIA e os organizadores locais Estadão Conteúdo 03.05.26 11h52 GP de Miami (Instagram @f1mia) A Fórmula 1 alterou o horário de largada do GP de Miami, marcado para este domingo, por causa da previsão de chuva forte na Flórida. A corrida, que inicialmente começaria às 17h (de Brasília), foi antecipada e agora terá início às 14h. A mudança foi confirmada na noite deste sábado, depois de reuniões entre a categoria, a FIA e os organizadores locais. A preocupação é com a possibilidade de tempestades mais intensas justamente na faixa do horário originalmente previsto para a prova. "Após discussões entre a FIA, F1 e os promotores de Miami, foi tomada a decisão de adiar o início do Grande Prêmio de Miami de domingo para as 13h no horário local de Miami (14h no horário de Brasília) devido à previsão do tempo que deve trazer tempestades de chuva mais intensas mais tarde, próximas ao horário original planejado para o início da corrida". No treino classificatório, Kimi Antonelli foi o nome de destaque. O jovem piloto da Mercedes confirmou o bom momento e conquistou a pole position, superando o favoritismo que parecia estar nas mãos da McLaren. Gabriel Bortoleto, por outro lado, viveu um sábado bem diferente. O brasileiro enfrentou problemas mecânicos no classificatório, viu o carro pegar fogo e acabou ficando com a última posição no grid. Horas antes, a sprint já havia dado o tom do que pode ser a corrida principal. Lando Norris venceu e liderou a dobradinha da McLaren com Oscar Piastri em segundo. Charles Leclerc completou o pódio em uma prova marcada por mudanças de ritmo e intervenções que bagunçaram a ordem do grid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Formula 1 GP de Miami Kimi Antonelli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58