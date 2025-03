Fora de casa, Tuna Luso encara o CSA-AL e busca classificação histórica na Copa do Brasil

A Tuna Luso tem um compromisso importantíssimo nesta quinta-feira (13). Em Maceió, no Alagoas, a Águia Guerreira encara o CSA-AL em busca de uma classificação histórica para a terceira fase da Copa do Brasil. O duelo está marcado para ocorrer no estádio Rei Pelé, às 21h30.

O clube paraense vive uma situação delicada fora dos gramados. A agremiação foi punida com a perda de sete pontos no Campeonato Paraense por conta da inscrição irregular de jogadores na competição. Com isso, o time deixou a zona de classificação para as quartas de final do Parazão, ficando de fora da fase final da competição.

O imbróglio judicial culminou na paralisação do campeonato. Desde então, as atenções da Tuna se voltaram exclusivamente para a disputa da Copa do Brasil. Comandada pelo técnico Ignácio Neto, a Águia tenta uma classificação inédita para a terceira fase do torneio.

Na primeira etapa, a equipe encarou o Sampaio Corrêa e avançou com uma vitória de 1 a 0. Agora, fora de casa, o time vai com força total para surpreender o CSA e chegar à tão sonhada terceira fase.

Na briga pelo título do Estadual, o CSA vem embalado por quatro jogos sem perder e deve chegar forte no jogo contra a equipe cruzmaltina. Na primeira fase, o Azulão superou o Boavista-RJ por 2 a 0 e, por ter um ranking melhor que a Tuna, vai mandar a partida em casa.

Para o duelo, o técnico Igor Magalhães pode contar com dois jogadores de volta ao elenco. Os atacantes Guilherme Cachoeira e Igor Bahia foram liberados pelo Departamento Médico e voltaram aos treinos no início da semana. Com isso, os atletas podem ser uma opção do técnico durante a partida.

Premiação

Além da vaga, as equipes disputam a cota de mais de R$ 2,3 milhões da terceira fase da Copa do Brasil. O valor é almejado pela Tuna, pois poderá ser revertido em melhorias estruturais e técnicas no clube.

Ficha técnica

CSA-AL X Tuna Luso

Data: 13/03

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió-AL

Hora: 21h30

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

CSA-AL: Georgemy; Cedric, Wanderson, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann; Tiago Marques e Klenisson.

Técnico: Igor Magalhães

Tuna: Lucão; Wander, Dedé, Marlon e Wesley; Renan Metz, Tiago Bagagem e Lucas Paranhos; Jayme, Gabriel Furtado e Edgo.

Técnico: Ignácio Neto