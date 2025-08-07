Fonseca sofre, mas busca virada e estreia com vitória sobre chinês no Masters de Cincinnati Atualmente na 49ª posição do ranking da ATP, o jovem tenista carioca volta à quadra para encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina Estadão Conteúdo 07.08.25 14h48 Em seu último desafio antes de embarcar para o US Open, João Fonseca sofreu, mas conseguiu dar a volta por cima e marcou a sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati com vitória. Nesta quinta-feira, após perder a primeira parcial, ele superou o chinês Bu Yunchaokete (76º) pelo placar de 2 sets a 1, parciais de 4/6 e 6/2 e 7/5 em 2h19. Atualmente na 49ª posição do ranking da ATP, o jovem tenista carioca volta à quadra para encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 19º da lista, e cabeça de chave número 17 no torneio americano. O resultado serviu para o brasileiro se reabilitar da performance ruim apresentada no Canadá. Na semana passada, João Fonseca foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Toronto ao ser derrotado pelo australiano Tristan Schoolkate, número 103 do mundo. No jogo, o primeiro set foi marcado pelo equilíbrio com os dois competidores confirmando seus serviços. Com mais mobilidade em quadra e fazendo valer a força do seu saque, o tenista chinês surpreendeu o rival carioca no sexto game, quando conseguiu a primeira quebra e abriu vantagem de 4 a 2. Fonseca respondeu de forma rápida, impediu que Bu confirmasse seu saque na sequência, e empatou o duelo em 4 a 4. A reação, no entanto, não se sustentou. O tenista asiático voltou a abrir frente e fechou a parcial em 6/4 com nova quebra de serviço. O segundo set foi diferente. Com a necessidade de reagir na partida, o carioca de 18 anos obteve quebra no terceiro e sétimo game, abriu uma confortável vantagem e definiu a parcial em 6/2. O set decisivo foi de concentração total para os dois competidores, que não cometeram primários e conduziram o duelo cercado de tensão. A primeira quebra aconteceu somente no 11º game, quando Fonseca abriu 6 a 5. Confiante, ele confirmou o seu saque na sequência, fechou a disputa em 7/5 e assegurou a vitória por 2 sets a 1 em sua estreia em Cincinnati. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Masters de Cincinnati Fonseca estreia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 Mais esportes Equipe masculina de vôlei do Remo conquista bicampeonato da etapa norte da Superliga C Time azulino venceu no tie-break o time Nilton Lins, do Amazonas 07.08.25 12h26 Futebol Paysandu pode ter retorno de Rossi contra o Vila Nova pela Série B Atacante não joga desde a 16ª rodada e pode ser reforço importante na luta contra o rebaixamento 07.08.25 11h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 EX-AMOR Vila Nova conta com ex-bicolores no elenco para enfrentar o Paysandu na Curuzu O atacante Ruan Ribeiro e o volante João Vieira, hoje no time goiano, já defenderam o Papão nas temporadas recentes e viveram momentos marcantes com a camisa alviceleste 06.08.25 21h54